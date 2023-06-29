Polymetal не укладывается в график переноса бизнеса в Казахстан

Международная горнодобывающая компания Polymetal задерживает редомициляцию (перерегистрация компании в другой стране. — FM) бизнеса из офшора на острове Джерси в Казахстан, говорится в сообщении на сайте группы.

Отмечается, что этот процесс прежде всего зависит от «соблюдения санкционного режима» и «выполнения остальных условий» (в сообщении не уточняется, о каких именно условиях идет речь. — FM) . Совет директоров компании должен быть уверен «в постоянном соблюдении всех применимых санкционных требований» — только в этом случае редомициляция бизнеса будет продолжена. Чтобы дать такую гарантию акционерам компании, совет директоров работает с юридическими консультантами.

Видео дня

Сейчас, как говорится в сообщении, группа «не укладывается в запланированный график» из-за «задержек в процессах, от которых зависит редомициляция» — вероятно, речь идет именно о соблюдении санкционных требований. Компания уведомит акционеров об обновленном графике перерегистрации бизнеса, «как только это станет возможным». Сейчас группа ожидает, что процесс завершится не раньше конца июля-начала августа этого года.

О том, что Polymetal планирует перенести материнскую структуру Polymetal International в Казахстан (а именно — в Международный финансовый центр «Астана»), стало известно в конце января. Перерегистрация бизнеса в «дружественной» юрисдикции, как отмечали в компании, «позволит совершать дальнейшие корпоративные действия». Позже, в начале июня, руководство группы Polymetal International объявило о выходе из активов своей российской «дочки» из-за санкций США. Тогда представители компании обещали рассказать о возможных вариантах выхода из российских активов до конца месяца, однако пока этой информации не появилось.