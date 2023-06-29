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Банки обратились в правительство и ЦБ за льготными тарифами на СМС-уведомления

Ассоциация банков России (АРБ) и несколько крупных финансовых организаций выступили за введение для банков, которые попали под рестрикции, «льготной тарификации для рассылки обязательных сервисных СМС клиентам или ввести фиксированную стоимость за общий объем».

Банки в России захотели экономить на СМС-оповещениях
© ТАСС

Свое обращение они направили в правительство и ЦБ РФ.

Банки подчеркивают, что им необходимо осведомлять клиентов о совершаемых операциях, однако в связи с введением со стороны Запада ограничений из AppStore удалили приложения ряда кредитных организаций. В итоге у банков больше нет возможности отправлять Push-уведомления, которые были для них бесплатны.

Стоимость СМС, которые банки отправляют клиентам, составляет 0,7-1,5 рублей. По словам авторов письма, с прошлого года несколько операторов сотовой связи повышали стоимость СМС четыре раза, а цена трансакционных СМС у нескольких операторов увеличилась на 47%, других видов СМС — на 84%.

В результате дополнительные расходы оцениваются в десятки миллиардов рублей.

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