Банки в России захотели экономить на СМС-оповещениях

Ассоциация банков России (АРБ) и несколько крупных финансовых организаций выступили за введение для банков, которые попали под рестрикции, «льготной тарификации для рассылки обязательных сервисных СМС клиентам или ввести фиксированную стоимость за общий объем».

Свое обращение они направили в правительство и ЦБ РФ.

Банки подчеркивают, что им необходимо осведомлять клиентов о совершаемых операциях, однако в связи с введением со стороны Запада ограничений из AppStore удалили приложения ряда кредитных организаций. В итоге у банков больше нет возможности отправлять Push-уведомления, которые были для них бесплатны.

Стоимость СМС, которые банки отправляют клиентам, составляет 0,7-1,5 рублей. По словам авторов письма, с прошлого года несколько операторов сотовой связи повышали стоимость СМС четыре раза, а цена трансакционных СМС у нескольких операторов увеличилась на 47%, других видов СМС — на 84%.