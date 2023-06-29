Роспотребнадзор улучшит процесс рассмотрения жалоб на работу маркетплейсов

Роспотребнадзор создал рабочую группу для улучшения процесса рассмотрения жалоб россиян на работу маркетплейсов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В ведомстве отметили, что в России за последние 5 лет рынок интернет-торговли вырос в три раза, при этом в 2022 году почти треть всех жалоб, связанных с покупкой товаров, касались работы интернет-магазинов и маркетплейсов.

«По поручению руководителя Роспотребнадзора А. Ю. Поповой создана рабочая группа, которая проработает вопрос совершенствования процесса рассмотрения жалоб потребителей на работу маркетплейсов», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в рамках эксперимента жалобы, поступившие в Роспотребнадзор, будут в кратчайшие сроки разбираться экспертами из клиентской поддержки маркетплейсов.

«На начальном этапе будет отработан алгоритм рассмотрения жалоб клиентов на отказ им в праве вернуть товар продавцу в течение семи дней, а также ситуаций, связанных со взиманием с потребителя расходов на возврат товара ненадлежащего качества», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что в конце 2021 года Минпромторг сообщил о разработке стандартов взаимодействия маркетплейсов с поставщиками. В ведомстве пояснили, что после обсуждения подходов по урегулированию спорных вопросов в этой сфере было принято решение о саморегулировании маркетплейсов с помощью этих стандартов.