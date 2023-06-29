Путин призвал помочь российским компаниям раскрутиться

Президент России Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы в РФ основой были не импортные товары, а отечественные. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.

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Российский лидер подчеркнул, что любое доминирование не вечно, а компании России готовы к конкуренции, им лишь необходимо помочь раскрутиться.

По мнению президента, отечественные компании способны осваивать мировые рынки, постепенно, начиная со стран СНГ, ШОС, БРИКС.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.