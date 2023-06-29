Путин призвал помочь российским компаниям раскрутиться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у каждого региона должны быть программы продвижения местных брендов. Глава государства назвал этот вопрос важным направлением работы.

Путин сегодня принимает участие в пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию ведет «Комсомольская правда».

По словам президента, в городах начинается «путь локальных брендов к общероссийскому и мировому масштабу».

Путин также обратил внимание на то, что западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умения уходить от норм Всемирной торговой организации.