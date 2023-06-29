"Крупнейшие банки США потеряют 541 миллиард долларов в гипотетическом экономическом сценарии конца света, но все еще имеют более чем достаточно капитала, чтобы покрыть убытки Из 23 проверенных банков дочерняя компания Deutsche Bank в США пострадала больше всего, за ней следует UBS Americas. Уровень капитала Goldman Sachs упал больше всего среди банков со штаб-квартирой в США, за ним следует Morgan Stanley", - заключается в материале.