Компания "Росатом" построит в Боливии промышленный комплекс по производству лития, сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн.

В рамках проекта планируется построить промышленный комплекс мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в регионе проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе новейшей отечественной реакторной установки "Шельф-М".

Соглашение определяет намерения и порядок организации взаимодействия сторон по проекту сооружения АСММ на базе реакторной установки "Шельф-М" для обеспечения надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудного месторождения "Совиное" и населенных пунктов Чукотского автономного округа.