Итальянские производители кормов для животных захотели вернуться в Россию

Посол Италии Джорджио Стараче в четверг, 29 июня, провел переговоры с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом о возвращении на российский рынок итальянских кормов для животных. Об этом пишет РИА «Новости».

Посол пояснил, что итальянские производители обеспокоены введением запрета на поставки кормов в Россию, принятом на фоне выявления в их продукции многочисленных несоответствий стандартам.

По словам дипломата, представители промышленных площадок выразили готовность соответствовать «требованиям российского законодательства на инспекции».

Рим желает также восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Москвой, уточнил Джорджио Стараче.