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Региональные дистрибьюторы заинтересовались луганским мороженым

Дистрибьюторы из ряда российских регионов проявили значительный интерес к мороженому «Королевское. Ваше вкуснейшество», рассказала коммерческий директор Луганского хладокомбината Галина Филимошина. Об этом пишет ТАСС.

В регионах заинтересовались луганским мороженым, которому Путин предрек успех
© РИА Новости

По данным агентства, ранее президент России Владимир Путин предрек луганскому мороженому успех на российском рынке.

Филимошина пояснила, что после победы на конкурсе брендов, руководству хладокомбината стали в большом количестве поступать предложения от дистрибьюторов из Белгородской, Воронежской, Московской областей.

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По словам директора, в линейку бренда входит свыше 40 наименований. Продукция поступает как в региональные сети, так и на полки магазинов в Ростовской и других областях.

Комбинат рассчитывает до конца года поставить свое мороженое в сети супермаркетов в Центральном и Южном федеральных округах, а в дальнейшем планирует организовать поставки в торговые точки по всей России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на конкурсе новых отечественных брендов проявил интерес к замороженному чаю. Сотрудница компании-производителя пообещала отправить посылку с чаем главе государства.

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