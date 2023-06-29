В регионах заинтересовались луганским мороженым, которому Путин предрек успех

Дистрибьюторы из ряда российских регионов проявили значительный интерес к мороженому «Королевское. Ваше вкуснейшество», рассказала коммерческий директор Луганского хладокомбината Галина Филимошина. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, ранее президент России Владимир Путин предрек луганскому мороженому успех на российском рынке.

Филимошина пояснила, что после победы на конкурсе брендов, руководству хладокомбината стали в большом количестве поступать предложения от дистрибьюторов из Белгородской, Воронежской, Московской областей.

По словам директора, в линейку бренда входит свыше 40 наименований. Продукция поступает как в региональные сети, так и на полки магазинов в Ростовской и других областях.

Комбинат рассчитывает до конца года поставить свое мороженое в сети супермаркетов в Центральном и Южном федеральных округах, а в дальнейшем планирует организовать поставки в торговые точки по всей России.