Прибыль чешского пивзавода упала на 40% после ухода с российского рынка

Прибыль чешского пивзавода Budejovicky Budvar упала в 2022 году на 39,45% по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс–службу компании.

В пресс-службе пояснили, что падение прибыли было обусловлено уходом с российского рынка и чрезмерно высокой инфляцией.

В компании уточнили, что прибыль перед уплатой налогов за 2022 год составляла 255 831 000 крон (1,032 млрд рублей), что на 39,45% меньше, чем в 2021.

В руководстве Budejovicky Budvar заметили, что потери от ухода с российского рынка все же удалось компенсировать, хотя и не в полном размере.