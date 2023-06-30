В России возникли проблемы с поставками бензина

Поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года. Власти по-прежнему не могут добиться от нефтяных компаний увеличения биржевых продаж, что и приводит к росту цен до исторических максимумов, пишет «Коммерсантъ».

В июне общий объем поставок составил 2,8 миллиона тонн, на 6,5 процентов меньше, чем в 2022 году. Исходные планы компаний при этом — три миллиона тонн, что позволило бы пусть незначительно, но превысить показатели прошлого года.

Проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства. В месячном выражении зафиксирован рост выпуска на 6,6 процента, но позитив возник только из-за окончания сезонных профилактических работ. По сравнению с июнем 2022 года производство сократилось на 4 процента, зато экспорт вырос более чем в полтора раза — на 62 процента, до 223 тысяч тонн.

Регуляторы грозят поставщикам штрафами при неисполнении требований увеличить производство и продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Участники рынка согласны, что недостаточность биржевых продаж является основным фактором роста цен, хотя в Минэнерго утверждают, что спрос полностью обеспечен предложением.

В материале отмечается, что рынок нервирует предложение Минфина резко снизить субсидии в рамках демпферного механизма, то есть дополнительно изымать из отрасли порядка 50 миллиардов рублей в месяц. Собеседники издания предполагают, что в таком случае компании начнут дополнительно сокращать переработку.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока ограничивается уговорами и угрозами, однако пока словесные интервенции не приводят к результату. Впрочем, рост стоимость топлива в первом полугодии остается ниже инфляции, возможно, еще и поэтому регулятор не перешел к более жестким мерам.