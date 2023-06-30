Мобильные операторы захотели ежегодно повышать тарифы

Российские власти могут одобрить повышение тарифов мобильных операторов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минцифры.

Как отмечает газета, крупнейшие операторы связи в России поднимают вопрос об увеличении тарифов на 5% выше инфляции. В публикации говорится, что подобная мера нужна для модернизации сетей. Уточняется, что это позволит им работать стабильно.

По словам источника в министерстве, инвестиции компаний в сети падают в связи с высокой закредитованностью и социальной нагрузкой. Он также указывает на «деградацию» качества услуг.

«Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен», — подчеркнул собеседник газеты.

Также они могут сделать такой шаг при условии сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.