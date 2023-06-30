"Газпром" решил не выплачивать дивиденды за 2022 год

«Газпром» провел общее собрание акционеров. На нем решили не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила пресс-служба компании.

С такой рекомендацией ранее выступил Совет директоров.

В сообщении говорится, что компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн руб. Уточняется, что это рекордный объем в истории «Газпрома» и российского фондового рынка.

«Акционеры назначили аудиторскую организацию ПАО "Газпром", а также утвердили изменения в Устав ПАО "Газпром"», - сообщил холдинг.

Кроме того, на собрании утвердили годовой отчет, а также избрали новый состав Совета директоров.