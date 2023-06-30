"Газпром" решил не выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры «Газпрома» озвучили решение о выплате дивидендов за 2022 год
«Газпром» провел общее собрание акционеров. На нем решили не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила пресс-служба компании.
С такой рекомендацией ранее выступил Совет директоров.
В сообщении говорится, что компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн руб. Уточняется, что это рекордный объем в истории «Газпрома» и российского фондового рынка.
«Акционеры назначили аудиторскую организацию ПАО "Газпром", а также утвердили изменения в Устав ПАО "Газпром"», - сообщил холдинг.
Кроме того, на собрании утвердили годовой отчет, а также избрали новый состав Совета директоров.
Ранее сообщалось, что Softline собирается направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года не менее 25% чистой прибыли по МСФО, но не менее 1 млрд рублей. Softline — международная ИТ-компания, поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.