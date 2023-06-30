Сбер увеличил лимит рассрочки на закупку товаров для предпринимателей до 10 млн рублей

«Мы фиксируем высокий спрос на ʺРассрочку для бизнесаʺ, статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в 3 раза — с 6,8 тысячи до 23 тысячи, а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза — с 14,6 млрд рублей до 65 млрд рублей. Теперь условия закупки товаров для предпринимателей стали еще выгоднее: доступный лимит рассрочки увеличен в три раза — до 10 млн рублей», — заявил он.