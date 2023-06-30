Капитализация Apple превысила $3 трлн

30 июня капитализация Apple на премаркете снова составила более $3 трлн. К 11:03 мск акции компании поднялись в цене на бирже NASDAQ на 0,64%, до $190,8. Это привело к росту рыночной стоимости IT-гиганта до $3,001 трлн, передает «РБК Инвестиции».

3 января 2022 года впервые рыночная цена Apple преодолела отметку в $3 трлн на торгах, но компания не закончила торговый день с капитализацией свыше $3 трлн.

На дальнейшее повышение котировок фирмы рассчитывает аналитическая компания Wedbush.

Как утверждают аналитики, справедливая рыночная цена бигтеха - $3,5 трлн. Согласно оптимистичному сценарию Wedbush, к 2025 году капитализация производителя iPhone возрастет еще на 25%, до $4 трлн.

Среди драйверов подорожания акций, по мнению аналитиков, - развитие бизнеса в сфере услуг.