ФАС согласовала покупку Russ Outdoor компании Gallery
Сделка о приобретении «Стинн» (входит в структуру Russ Outdoor) 100% уставного капитала «Медиа-1 аутдор» была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ее одобрили, сообщило ведомство.
Согласно данным СПАРК, единственный владелец головной структуры Gallery - ООО «Медиа-1 аутдор».
Уточняется, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в прошлом году составила примерно 8%. Так, ФАС не ожидает того, что сделка приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.
В этой связи оснований для отказа в согласовании ходатайства нет, подчеркивает ФАС.
Gallery является вторым по величине оператором наружной рекламы. Его доля в сегменте оценивается в 8%, свидетельствуют данные системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. Russ Outdoor является крупнейшим игроком, чья доля с учетом выручки от операторов московского и петербургского метро составляет 33%.