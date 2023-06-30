ФАС согласовала покупку Russ Outdoor компании Gallery

Сделка о приобретении «Стинн» (входит в структуру Russ Outdoor) 100% уставного капитала «Медиа-1 аутдор» была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ее одобрили, сообщило ведомство.

© Unsplash

Согласно данным СПАРК, единственный владелец головной структуры Gallery - ООО «Медиа-1 аутдор».

Уточняется, что сфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в прошлом году составила примерно 8%. Так, ФАС не ожидает того, что сделка приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы.

В этой связи оснований для отказа в согласовании ходатайства нет, подчеркивает ФАС.