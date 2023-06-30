Капитализация Apple достигла максимального значения за всю свою историю

Капитализация Apple превысила отметку в $3 трлн после того, как 30 июня стоимость одной акции компании выросла на 1%, до $190,73. Об этом сообщает издание CNBC.

© Газета.ru

CNBC пишет, что это второй раз, когда рыночная стоимость Apple превысила отметку в $3 трлн. Первый раз это случилось 3 января 2022 года. Однако в тот день Apple не смогла удержать планку надолго – к закрытию биржи стоимость компании снова опустилась ниже $3 трлн.

В пиковый момент 30 июня 2023 года капитализация Apple достигала отметки $3,04 трлн, что является самым высоким показателем за всю 43-летнюю историю компании. На момент написания новости рыночная стоимость IT-гиганта составляла $3,027 трлн.