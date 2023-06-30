"Газпром нефть" выплатит дивиденды за 2022 год

Собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 рубля на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 рубля на акцию), говорится в сообщении компании.

Ранее внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию.

Общее число акций компании - 4,74 млрд. Таким образом, компания по итогам 2022 года направит на дивиденды, с учетом промежуточных, 388,4 млрд рубля.

Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности.

За 2021 год компания выплатила меньший объем дивидендов - 56 рублей на акцию, или 265,5 млрд рублей с учетом промежуточных.