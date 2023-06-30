Власти призвали нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке в ущерб выгоде

Российских нефтяников призвали отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке даже в ущерб собственной выгоде. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак на совещании о рынке топлива, его слова приводит ТАСС.

Участники встречи обсудили вопрос стабилизации объемов поставок автомобильного топлива на российский рынок и недопущения его дефицита. Новак призвал компании отдавать приоритет внутренним поставкам, даже если экспорт кажется привлекательнее. Он обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

Вице-премьер также дал поручение проработать механизм квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями. Кроме того, Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) должны будут отчитаться перед правительством о принятых мерах по недопущению серого экспорта.

По итогам торгов 22 июня цена бензина АИ-92 в европейской части России побила рекорд почти двухлетней давности. Впервые с августа 2021 года стоимость марки превысила 58,5 тысячи рублей за тонну.