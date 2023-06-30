"Яндекс" одобрил присоединение четырех "дочек" для оптимизации бизнес-процессов

Держатели акций класса "А" "Яндекса" на собрании одобрили присоединение четырех дочерних компаний к группе, следует из материалов, которые IT-компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В "Яндексе" заверили ТАСС, что на работу сервисов это не влияет.