Во «Вкусно — и точка» опровергли прекращение трудоустройства 15-летних

Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних. Если в конкретном предприятии на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может <...> получить информацию по локациям, в которых такие позиции имеются, — заявили в пресс-службе сети ресторанов.