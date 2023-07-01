Во «Вкусно — и точка» опровергли прекращение трудоустройства 15-летних
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» опровергла сообщения о прекращении приема на работу несовершеннолетних сотрудников. В пресс-службе сети NEWS.ru пояснили, что продолжают устраивать соискателей от 15 лет с соблюдением всех требований российского законодательства в отношении этих категорий работников.
Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних. Если в конкретном предприятии на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может <...> получить информацию по локациям, в которых такие позиции имеются, — заявили в пресс-службе сети ресторанов.