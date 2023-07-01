Американские компании предупредили о риске работы в Китае

Американские компании рискуют при работе в Китае из-за изменений в местном законе о контрразведке, которые сделали понятие «шпионаж» более расплывчатым. Об этом бизнес предупредила разведка США, пишет Bloomberg.

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Новый китайский закон вступил в силу 1 июля. В выпущенном американской разведкой бюллетене сказано, что поправки могут создать юридические риски или неопределенность для компаний, ведущих бизнес в стране. Теперь любые документы, данные, материалы или предметы можно считать относящимися к закону из-за его «двусмысленностей».

Теперь к понятию «шпионаж» в Китае относятся кибератаки на ресурсы государственных органов. После принятия поправок также увеличилось число объектов шпионажа, в список которых вошли все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите.