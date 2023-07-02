Компанию Walt Disney обвинили в регулярной недоплате женщинам

Компанию Walt Disney обвинили в систематической недоплате женщинам. В иске, направленном в суд Калифорнии, утверждается, что штатные сотрудницы компании за 8 лет заработали на 150 млн долларов меньше, чем коллеги-мужчины. Об этом сообщает Reuters.

Пятничный иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес должен убедить судью признать гражданский иск коллективным - охватывающим около 12 500 нынешних и бывших сотрудниц Disney.

Истцы ссылаются на анализ кадровых данных Disney с апреля 2015 по декабрь 2022 года. Он показал, что сотрудницам Disney платили примерно на 2% меньше, чем коллегам-мужчинам. Исследование провёл Дэвид Ноймарк, профессор Калифорнийского университета.

В компании Disney не согласны с такими выводами.

«Утверждения истцов о предполагаемой разнице в оплате труда женщин и мужчин являются ложными, что мы докажем в ходе судебного разбирательства», - заявила юрист компании Шона М. Свенсон.

Первоначальный иск был подан Ларондой Расмуссен в 2019 году, после того как она узнала, что шесть мужчин на ее должности зарабатывали значительно больше, чем она. К иску присоединились еще девять нынешних и бывших сотрудниц Disney.