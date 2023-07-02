Российские компании впервые задекларировали рекордную выручку

Российские компании впервые задекларировали в ФНС рекордную выручку. Общий объем составил 1,26 квадрлн рублей. По мнению экспертов, на рост выручки повлияла международная повестка, а также ряд ключевых факторов. Об этом пишет РБК.

Аналитики полагают, что рост доходов российских компаний был вызван выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.

В ФНС пояснили, в свою очередь, что ситуация с выручкой обусловлена прежде всего ростом доходов от реализации в связи с увеличением средних экспортных цен в нефтегазовом секторе.

Кроме того, уточнили в налоговой, в стране восстановился потребительский спрос на товары и услуги.