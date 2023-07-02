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Эксперты рассказали, как компаниям удалось получить выручку больше квадриллиона

Российские компании впервые задекларировали в ФНС рекордную выручку. Общий объем составил 1,26 квадрлн рублей. По мнению экспертов, на рост выручки повлияла международная повестка, а также ряд ключевых факторов. Об этом пишет РБК.

Российские компании впервые задекларировали рекордную выручку
© ТАСС

Аналитики полагают, что рост доходов российских компаний был вызван выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.

Названа причина оттока миллиардов долларов из европейских фондов

В ФНС пояснили, в свою очередь, что ситуация с выручкой обусловлена прежде всего ростом доходов от реализации в связи с увеличением средних экспортных цен в нефтегазовом секторе.

Кроме того, уточнили в налоговой, в стране восстановился потребительский спрос на товары и услуги.

Также на итоговую цифру повлиял рост внереализационных доходов, в основном обусловленный «переоценкой доходов иностранной валюты банковским сектором».

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