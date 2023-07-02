Эксперт рассказал, какие профессии может заменить ИИ

Генеральный директор образовательной платформы lerna.ru Александр Линд рассказал о профессиях, котоыре в ближайшем будущем ИИ сможет отобрать у человека

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Развитие искусственного интеллекта и автоматизации процессов может оказать негативное влияние на некоторые профессии, такие как операторы производственных линий, кассиры и операторы-телемаркетологи. Генеральный директор корпоративной платформы онлайн-курсов Lerna.ru, Александр Линд, объясняет, что компании предпочитают автоматизировать рутинную и стандартизированную работу, которая требует меньше эмпатии и межличностного взаимодействия.

Роботы могут заменить людей, занимающихся процессами фильтрации и контролем качества продукта, а также кассиров и операторов-телемаркетологов. Развитие систем самообслуживания и голосовых помощников, таких как Siri и Alexa, представляет потенциальную угрозу для этих профессий. Даже работники банков могут быть заменены автоматическими системами обслуживания клиентов и инвестиционными роботами.

Однако есть области, где искусственный интеллект пока не может заменить человека. Такие сферы, как творчество, психология, научные разработки, коммуникации и стратегическое планирование, требуют высокой личностной квалификации и эмоциональной компоненты. Хотя искусственный интеллект может быть полезным в психологическом анализе данных и повышении точности диагностики, он не может заменить человека в терапии и консультировании. Научные разработки требуют использования человеческого интеллекта и креативности, которые пока нельзя воспроизвести с помощью искусственного интеллекта.