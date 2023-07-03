Правительство одобрило запрет «зеленых» продуктов без подтверждения

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предлагающий обязать производителей товаров с маркировками «эко», «био» и «зеленый» подтверждать, что их продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Уточняется, что правительство направило поправки в закон в Госдуму 24 июня.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что соответствующий документ был одобрен и направлен в Госдуму. Целью поправок там назвали недопущение введения потребителей в заблуждение при реализации продуктов, не имеющих отношения к органическим. Как отметил представитель вице-премьера, полки в магазинах заполнены товарами с маркировками «эко» и «био», что создает трудности в идентификации сертифицированной органической продукции.

В феврале глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявлял, что в России могут появиться отдельные полки в супермаркетах для органических продуктов. Он отмечал, что соответствующий законопроект необходим для защиты экопищепрома от недобросовестных конкурентов, которые могут назвать органикой любые товары.