Расходы российских банков на привлечение клиентов резко выросли

По данным экосистемы СРА-решений Unicom, цена привлечения клиента для получения кредита наличными выросла на 13% по итогам второго квартала 2023 года. Показатель стал рекордным как минимум с начала 2021 года, приблизившись к 9 тысячам рублей за одного клиента, пишет «Коммерсант». Такое подорожание генеральный директор Unicom Дмитрий Африканов объясняет спросом со стороны банков на новых клиентов: им важно не просто увеличить количество заявок, но и привлечь качественный трафик. Стоимость привлечения клиента в финансовом сегменте по итогам года продолжит расти, считает он.

СРА-решения — форма маркетинга, при которой рекламодатель привлекает партнеров для продвижения продукта на напрямую, а через посредника, а также платит только за конкретное действие клиента.

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«Если говорить о качестве трафика, то СРА-направление — менее конверсионный канал с точки зрения конверсии из заявки в выдачу в сравнении с двумя другими емкими источниками трафика — контекстной рекламой и SEO-привлечением», — отметила директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами «Почта банка» Ирина Елистратова.

При этом, по словам руководителя направления цифрового привлечения клиентов Росбанка Андрея Чеснокова, этот канал остается важным для банков с точки зрения привлечения клиентов.

«Мы видим значительный рост стоимости привлечения через CPA-площадки, особенно по сравнению с прошлым годом», — рассказал Чесноков.

По его словам, уход иностранных площадок с российского рекламного рынка создал дефицит рекламных инструментов, и в условиях жесткой конкуренции цены на оставшихся доступными площадках выросли. Цена привлечения продолжит увеличиваться, согласен Чесноков с прогнозами Unicom, особенно заметным будет ее рост в осенний период, традиционно ажиотажный для банковских продуктов.

«С учетом возрастающей конкуренции между банками за клиента, особенно в IV квартале, мы не исключаем роста стоимости привлечения в первую очередь в контекстной рекламе и медийных интернет-каналах», — рассказала Елистратова.