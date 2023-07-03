«Авито» будет доставлять заказы в магазины «Пятерочка» и «Перекресток»

«Авито» и 5Post (входит в X5 Group) запустили пилотный проект по доставке товаров в торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток», сообщает РИА «Новости». Забрать заказ можно в более чем 13 тыс. точках выдачи, расположенных в магазинах сети. Также посылки будут доступны в более чем 5 тысячах постаматов.

Увидеть все доступные постаматы и пункты выдачи 5Post и выбрать наиболее удобную точку пользователи смогут при оформлении заказа.

«На старте для доставки в постаматы будут доступны товары стоимостью до 15 тыс. руб., в дальнейшем максимальная стоимость заказа будет увеличена до 150 тыс. руб. Максимальный вес отправления не должен превышать 15 кг», — отметили в «Авито».

Храниться заказ будет в точке выдачи семь дней, продлить срок можно будет ещё на неделю. Заказать доставку товаров в постамат или пункт выдачи 5Post пользователи маркетплейса смогут у частных продавцов, у которых есть отметка «Документы проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». Однако при получении заказа через постамат отказаться нельзя от выдачи на месте.

«В случае если товар окажется поврежден, пользователю нужно написать в поддержку "Авито": в ситуации разберутся и помогут оформить компенсацию», — подытожили в компании.

Сделки между жителями регионов страны в последнее время растут: за два года в 10 раз количество заказов через «Авито Доставку», сообщили в компании.

В апреле 2023 года пользователи «Авито» установили рекорд по количеству доступных на платформе активных объявлений. Оно превысило население России и составило более 150 млн.