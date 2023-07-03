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В «Почте России» опровергли сообщения об изменении системы начисления зарплат

«Почта России» опровергла появившиеся сведения о том, что компания провела изменения в системе начисления заработных плат, что привело к массовым увольнениям. Об этом пишет РИА Новости.

В «Почте России» отреагировали на сообщения о массовых увольнениях
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При этом в компании уточнили, что был выпущен приказ, который вводит положение об оплате труда и учитывает ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о массовых увольнениях почтальонов и сотрудников отделений из-за ограничений на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сокращения числа свободных ставок.

«Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями

При этом отмечалось, что в разных регионах ситуация различается, и в некоторых случаях сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты. Отмечалось, что приказ был принят в мае.

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