В «Почте России» отреагировали на сообщения о массовых увольнениях

«Почта России» опровергла появившиеся сведения о том, что компания провела изменения в системе начисления заработных плат, что привело к массовым увольнениям. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в компании уточнили, что был выпущен приказ, который вводит положение об оплате труда и учитывает ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о массовых увольнениях почтальонов и сотрудников отделений из-за ограничений на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сокращения числа свободных ставок.