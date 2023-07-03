России предрекли снижение урожая из-за ухода иностранных производителей семян

Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором обозначила риски для дальнейшей работы в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В ассоциации пояснили, что риски связаны с новыми требованиями по локализации производства. Согласно им, иностранные производители семян создавать совместные предприятия под контролем местных организаций (доля нерезидентов при этом не должна превышать 49%), выполнять селекцию полного цикла и отчитываться Минсельхозу. Мишустин подписал такое постановление в мае, оно должно вступить с 1 сентября этого года.

Как отмечает Euroseeds, ее участники инвестировали в исследования, производство, доработку, маркетинг, разработку условий поставок, и это «способствовало продовольственной безопасности РФ». В то же время новые требования локализации угрожают дальнейшей деятельности ассоциации в России, в частности из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян, отметили в Euroseeds. В аппарате правительства воздержались от комментариев.

Эксперты, опрошенные газетой, опасаются снижения урожайности и роста цен из-за ухода с рынка части иностранных семян, но регулятор уверен в необходимости защиты внутреннего рынка. По словам источника газеты, в мире разрабатываются гибриды ржи, дающие урожай в среднем 7,5 тонны с 1 га, а у российских аналогов — 4 тонны с 1 га.