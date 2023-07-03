Чехия сделала исключения из санкций против России для 33 компаний

Чехия предоставила исключения из санкций против России 33 чешским организациям, 45 процентов из которых относятся к сфере фармацевтики, 37 процентов - к атомной энергетике. Об этом сообщает iROZHLAS.

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Глава юридического отдела Финансово-аналитического управления Чехии Магдалена Плевова заявила, что во всех случаях исключения были сделаны на основании законодательства ЕС.

iROZHLAS отмечает, что чешские компании занимаются экспортом в Россию субстанций для производства лекарств.

В сфере атомной энергетики исключения потребовались крупнейшей энергетической компании страны - CEZ, чтобы иметь возможность вести бизнес с чешскими инжиниринговыми компаниями, принадлежащими Росатому.

Япония ранее частично вывела из-под санкций проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2». На эти проекты не будет распространяться запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг.