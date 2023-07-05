Швейцария начала закрывать лазейки в торговле российской нефтью

Швейцария начала расследование в отношении женевской Paramount Energy & Commodities SA, которую подозревают в продаже российской нефти в обход санкций. По данным Financial Times (FT), это первый случай, когда европейские власти хотят закрыть лазейку в санкциях.

Издание сделало такой вывод из письма, которое еще в апреле трейдер направил в Государственный секретариат по экономическим отношениям (SECO). Из него стало понятно, что регулятор интересуется деятельностью Paramount Energy & Commodities DMCC, которая зарегистрирована в Дубае и формально независима от швейцарской компании.

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«Дочка» торгует сортом российской нефти ESPO, причем продает его выше потолка цен в 60 долларов за баррель, поскольку на Дальнем Востоке баррель этого сорта уходит покупателям в районе 60-70 долларов. SECO запрашивает, торговала ли Paramount с декабря 2022 года российской нефтью и по какой цене, владеет ли косвенно или напрямую акциями Paramount SA и Paramount DMCC, обменивалась ли с этими компаниями кредитами или дивидендами с марта 2022 года.

В ответ женевская компания указала, что с российской нефтью не работает, дубайский Paramount — отдельное юридическое лицо, а общих директоров у компаний нет. Однако регулятор такое объяснение не устроило, поскольку у SECO имеется информация об обязанности руководства дубайского трейдера консультироваться с головной компанией.

Расследование не закончено, но, если Швейцарии удастся заблокировать деятельность Paramount Energy & Commodities DMCC, это станет серьезным предупреждением всем участникам схем по торговле российской нефтью выше потолка цен.