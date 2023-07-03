Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK покидают компанию

Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию, с 3 июля "ВКонтакте" будет управлять специальная управляющая команда, куда войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе VK.