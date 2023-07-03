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Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK покидают компанию

Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию, с 3 июля "ВКонтакте" будет управлять специальная управляющая команда, куда войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK покидают компанию
© РИА Новости

"С 3 июля 2023 года управление социальной сетью "ВКонтакте" будет осуществлять коллегиальный орган - Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте".

Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", - сообщили в пресс-службе.