Банковский бренд Credit Suisse может исчезнуть

Швейцарская финансовая группа UBS хочет полностью интегрировать банк Credit Suisse, сообщил немецкий журнал NZZ am Sonntag. По информации издания, принято соответствующее принципиальное решение, и бренд Credit Suisse исчезнет.

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Бизнес Credit Suisse также будет интегрирован в UBS, следует из публикации.

UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по покупке Credit Suisse. Тогда сообщалось, что UBS Group AG впоследствии будет управлять банками UBS AG и Credit Suisse AG. Причем отмечалось, что каждое учреждение сохранит свои филиалы и дочерние фирмы, а работа с клиентами и контрагентами также продолжится без изменений. В будущем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты группы в долларах, говорилось в сообщении.