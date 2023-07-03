Компания Unilever продолжит работать в России

Производственные площадки и офисы компании-производителя продуктов и бытовой химии Unilever в России работают в штатном режиме с тем, чтобы обеспечить внутренний рынок страны, заявила представитель Unilever Ирина Антюшина. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в понедельник, 3 июля, украинское национальное агентство по предотвращению коррупции предупредило о внесении британской компании Unilever в перечень «международных спонсоров войны».

В НАПК пояснили, что этот шаг обусловлен отказом компании уйти с российского рынка на фоне предшествующих заявлений руководства Unilever о приостановке торговых операций.

Антюшина подчеркнула, что компания действительно приостановила инвестиционную деятельность в России, а также импорт и экспорт товаров.

Вместе с тем, отметила она, промышленные площадки в ряде российских городов продолжают свою деятельность, офисы также не закрываются.