Российские поставки сжиженного газа за рубеж резко упали

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России упали к концу первого полугодия на 9,4%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon.

Отмечается, что текущий уровень поставок российского СПГ снизился до 14,4 миллиона тонн. При этом поставки в Европу остались на уровне 9 миллионов тонн – это объясняется компенсацией странами Евросоюза резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа.

Источник сообщает, что резкое падение общих поставок объясняется сокращением объемов экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион. По итогам прошедших месяцев 2023 года сокращение поставок российского СПГ составило более 1,8 миллиона тонн – с 7 миллиона тонн за первую половину 2022 года до 5,2 миллиона тонн за аналогичный период 2023 года.