Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием 234 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте агентства.

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По данным Bloomberg, за шесть месяцев 2023 года состояние Маска выросло на 96,6 миллиардов долларов. На втором месте рейтинга оказался владелец LVMH Бернар Арно с состоянием в 200 миллиардов долларов (за полгода 2023 года плюс 38,2 миллиардов долларов).