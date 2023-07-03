Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием 234 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте агентства.
По данным Bloomberg, за шесть месяцев 2023 года состояние Маска выросло на 96,6 миллиардов долларов. На втором месте рейтинга оказался владелец LVMH Бернар Арно с состоянием в 200 миллиардов долларов (за полгода 2023 года плюс 38,2 миллиардов долларов).
Отмечается, что каждый из находящихся в списке миллиардеров зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев. В общей сложности за первое полугодие 2023 года 500 богатейших людей мира увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов.
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