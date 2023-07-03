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Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием 234 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
© Zuma / ТАСС

По данным Bloomberg, за шесть месяцев 2023 года состояние Маска выросло на 96,6 миллиардов долларов. На втором месте рейтинга оказался владелец LVMH Бернар Арно с состоянием в 200 миллиардов долларов (за полгода 2023 года плюс 38,2 миллиардов долларов).

Отмечается, что каждый из находящихся в списке миллиардеров зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев. В общей сложности за первое полугодие 2023 года 500 богатейших людей мира увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов.

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