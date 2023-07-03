Reuters: Microsoft может столкнуться с антимонопольным расследованием в ЕС

Американская корпорация Microsoft, вероятно, столкнется с антимонопольным расследованием в Евросоюзе после того, как обсуждение с надзорным органом ЕС средств правовой защиты по предотвращению такого шага зашло в тупик. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, в прошлом году Microsoft начала переговоры с Еврокомиссией, пытаясь предотвратить расследование. Недавно компания предложила снизить цену на свой продукт Office без приложения Microsoft Teams. Как говорят источники, ЕК добивается большего снижения цен, чем то, которое предлагает корпорация, сообщает агентство. Органы исполнительной власти ЕС отказались от комментариев, утверждает Reuters.

"Мы продолжаем сотрудничать с [Европейской] комиссией в ее расследовании и открыты для прагматичных решений, которые устраняют ее проблемы и хорошо обслуживают клиентов", - приводит агентства слова представителя компании.