Банкиры предложили снять с них плату за использованную биометрию

Российские банки просят снять плату за использование биометрических данных, которые они ранее собирали и передавали в Единую биометрическую систему (ЕБС). Согласно информации издания «Коммерсантъ», действующие тарифы представляют для банков значительные расходы.

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором просит пересмотреть тарифы для банков на аутентификацию с использованием векторов в ЕБС. В письме отмечается отсутствие исключений или уменьшающих коэффициентов для организаций-поставщиков данных.

Согласно тарифам, опубликованным на сайте ГИС ЕБС, банки будут платить от 3 руб. до 2,55 руб. за векторы клиентов, чьи данные были переданы ими самими в систему, в зависимости от количества запросов. Передачу данных банки должны завершить к октябрю этого года. В настоящее время в коммерческих базах биометрических данных хранится уже около 75 млн образцов.

По словам источника из финансовой сферы, нынешняя тарификация потребует от банков более 500 млн рублей в год для базы размером около 20 млн образцов. Это делает сбор образцов нецелесообразным и может привести к сокращению базы ЕБС. В письме совета в Минцифры отмечается, что значительный рост расходов банков потребует повышения комиссии за услуги, в которых используется ЕБС. НСФР предлагает отменить плату для банков за получение векторов по клиентам, данные которых они передали в ЕБС из своих баз.