Российские водочные компании судятся за бренд Russian Vodka

ФКП «Союзплодоимпорт», владеющее алкогольными брендами «Столичная», «Московская», «Русская», обратилось в суд с иском к российской структуре британского производителя алкоголя Halewood -«Дж .Дж. Уитли Дистиллери». Последней предстоит отстоять права на использование обозначения Russian Vodka на упаковке продукции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дело в том, что «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» наносила обозначение Russian Vodka на партии водки, в том числе под брендом Red Square, для экспорта в Великобританию. В «Союзплодоимпорте» полагают, что такое обозначение использовалось незаконно, и требуют компенсацию в 49,9 млн руб.

Также компенсацию в 6,7 млн руб. за использование знака «Русская водка» с «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» могут требовать структуры крупного производителя водки ГК «Руст». Заявить о компенсации могут и остальные правообладатели.

«Дж. Дж. Уитли Дистиллери» пыталась получить право на использование НМПТ «Русская водка», но Роспатент в регистрации отказал. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что получение и подтверждение прав на использование такого наименования требует немало работы, ресурсов и соблюдения определенных технологий.