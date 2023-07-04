Российские активы французского Danone могут перейти Германии

Французский молочный холдинг Danone в вопросе продажи своих активов в России делает ставку на немецкую «Экониву». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее Danone оценивали в один миллиард евро, но теперь его стоимость стартует с 360 миллионов евро. Среди претендентов на покупку компании упоминались российские холдинги «Русагро», «Черкизово», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Агранта».