Российские активы французского Danone могут перейти Германии
Французский молочный холдинг Danone в вопросе продажи своих активов в России делает ставку на немецкую «Экониву». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее Danone оценивали в один миллиард евро, но теперь его стоимость стартует с 360 миллионов евро. Среди претендентов на покупку компании упоминались российские холдинги «Русагро», «Черкизово», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Агранта».
При этом Danone делает ставку на «Экониву», главный офис которой располагается в Германии, то есть одной из недружественных РФ стран. Таким образом для реализации сделки будет создана посредническая компания в Дубае. Контроль за этим осуществит Минфин.
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