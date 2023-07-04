Описан конфликт Цукерберга с Китаем

Американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) столкнулась с трудностями при попытке возобновить работу в КНР из-за негативного мнения Пекина о главе корпорации Марке Цукерберге. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Meta пытается возобновить бизнес в Китае с конца 2021 года, после более чем 10 лет отсутствия в стране из-за блокировки соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Компании удалось добиться прогресса в переговорах с китайской компании Tencent о совместном продвижении гарнитуры виртуальной реальности Quest VR. Однако в Пекине помнят прежние высказывания миллиардера.

«Цукерберг обвинил Китай и конкретно ByteDance, китайского владельца платформы TikTok, в краже технологий. Это укрепило негативное отношение к предпринимателю в Пекине», — говорится в статье.

По данным источников издания, потенциальные партнеры в КНР также опасаются негативной реакции Meta на возможные будущие ограничения на VR-контент, которые практически неизбежны.

Также источники WSJ уверены, что Meta будет вынуждена предлагать в КНР только локальный контент, непохожий на предложения для других стран. Плюс, считают они, Tencent будет стремиться интегрировать собственные идеи и приложения в систему виртуальной реальности от Meta.

Сейчас приложения от Meta, такие как Facebook, WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), остаются заблокированными в Китае, стране с населением в 1,4 млрд человек. Цукерберг женат на американке китайского происхождения Присцилле Чан, в прошлом активно изучал китайский язык.