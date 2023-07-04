Швеция оштрафовала Tele2 за использование системы аналитики США

Шведский государственный регулятор в сфере защите данных (IMY) оштрафовал регионального оператора Tele2 на $1,1 млн за использование аналитической системы Google Analytics. За это же оштрафован и местный интернет-магазин CDON — на $30 тысяч.

Претензия ведомства заключается в том, что оштрафованные компании передавали в США, то есть за пределы ЕС, личные данные пользователей, что запрещено законом. Нарушения обнаружены и у шведских компаний Coop и Dagens Industries. По сообщениям IMY, эти компании не оштрафовали в силу предпринятых их специалистами «масштабных мер безопасности».