Генсек ОПЕК хочет приехать в Россию
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс собирается посетить Россию в октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом генсек рассказал во время семинара ОПЕК. Этот визит станет для него первым в качестве главы организации.
«Я планирую посетить Россию, возможно, в октябре на Энергонеделю в Москве», – сказал Хайсам аль-Гайс.
Отметим, что упомянутая Энергонеделя представляет из себя международный форум «Российская энергетическая неделя», который запланирован на 11-13 октября. Он пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж».
Ранее члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу.
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