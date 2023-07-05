Генсек ОПЕК хочет приехать в Россию

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс собирается посетить Россию в октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом генсек рассказал во время семинара ОПЕК. Этот визит станет для него первым в качестве главы организации.

«Я планирую посетить Россию, возможно, в октябре на Энергонеделю в Москве», – сказал Хайсам аль-Гайс.

Отметим, что упомянутая Энергонеделя представляет из себя международный форум «Российская энергетическая неделя», который запланирован на 11-13 октября. Он пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж».