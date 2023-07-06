Российским АЗС предрекли проблемы из-за роста цен на бензин

Растущие биржевые цены на бензин в России могут привести к увеличению убытков местных АЗС. Такие проблемы в беседе с газетой «Коммерсантъ» предрекли источники.

Отмечается, что заправки не повышают розничные цены такими же темпами, как растет закупочная стоимость топлива. Однако в текущей ситуации им придется ускоренно поднимать цены, чтобы не терять прибыль. Так, «Петромаркет» оценил, что выручка АЗС за вычетом расходов от торговли Аи-92 и Аи-95 составляет минус два и три рубля за литр топлива соответственно.

В июне оптовые цены на бензин должны были начать снижаться благодаря увеличению производства, как ожидали власти. По словам собеседников издания, нефтепереработка в России в июне выросла почти на пять процентов, до 750 тысяч тонн в сутки, относительно среднего уровня мая. Тем не менее стоимость бензина продолжила расти.

Причиной стало повышение экспортных цен за вычетом расходов на фоне резкого ослабления рубля. Кроме того, поставок на внутренний рынок оказалось недостаточно, а спрос на топливо не снижался.