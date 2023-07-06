Российские нефтекомпании увеличили переработку нефти

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили переработку нефти на 5% в июне, достигнув 750 тыс. тонн в сутки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Крупнейшие нефтекомпании практически завершили основные профилактические ремонты на своих НПЗ, пик ремонтных работ пришелся на май. Благодаря этому удалось увеличить переработку топлива, отметили источники издания. При этом запланированного снижения цен на бензин не произошло, так как стоимость АИ-95 на бирже несколько раз обновляла исторические максимумы из-за увеличения экспортных нетбэков на фоне ослабления рубля.

Некоторые собеседники издания указали, что насыщение рынка бензином может произойти благодаря сокращению поставок нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа. Однако некоторые специалисты опасаются, что из-за ряда плановых ремонтов НПЗ в августе ситуация с обеспечением топливом может обостриться снова.

Аналитики посчитали, что в июле нефтекомпании существенно нарастят переработку благодаря полноценной работе большинства крупных НПЗ. Однако с учетом того, что в августе и сентябре начнутся плановые ремонты, нефтекомпаниям придется серьезно нарастить запасы топлива для обеспечения достаточного предложения.