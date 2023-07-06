Бывший соинвестор требует более 2 млрд руб. с IKEA

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил рассмотрение иска Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) на 2,08 млрд рублей к компании «Ингка сентерс рус проперти Е» на 17 августа. Об этом пишут «Ведомости».

Ответчик является частью холдинга Ingka Centres, которому принадлежат комплексы IKEA и «Мега». Около семи лет назад ответчик приобрел участок на 40 га в Ленинградской области у института за 2,25 млрд рублей. На этом участке планировалось строительство торгово-развлекательного центра «Мега новоселье» совместно с IKEA площадью около 220 тыс. кв. м.

Объект планировалось открыть в 2021 году, однако компания Ingka Centres решила отказаться от проекта из-за изменения стратегии. СевНИИГиМ требует возмещения более 2 млрд рублей, включая основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами.