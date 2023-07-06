Россия пригрозила «Нафтогазу» санкциями

Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, "Нафтогаз" продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу.
"Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал он.
"Нафтогаз Украины" продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. Однако сам "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств", - добавил глава "Газпрома".