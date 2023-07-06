Россия пригрозила «Нафтогазу» санкциями

"Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал он.