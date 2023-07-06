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Россия предупредила «Нафтогаз» о санкциях

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российские власти могут ввести санкции против украинского «Нафтогаза», если компания продолжит «недобросовестные действия». Об этом сообщает ТАСС.

Россия пригрозила «Нафтогазу» санкциями
© РИА Новости

Миллер подчеркнул, что «Нафтогаз» пытается запустить нелегитимные судебные разбирательства, касающиеся транзита российского газа в Европу. Глава «Газпрома» также отметил, что украинская компания подала многомиллиардный иск к России в американский суд.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации», - заявил Миллер.

Он предупредил, что в таком случае любые отношения компаний РФ с «Нафтогазом» станут невозможны.

Ранее в «Нафтогазе» подали в американский суд иск к России с требованием выплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму. Обращение в американский суд в компании объяснили тем, что США - одна из стран, разместивших у себя российские активы.

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