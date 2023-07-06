Россия пригрозила «Нафтогазу» санкциями

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российские власти могут ввести санкции против украинского «Нафтогаза», если компания продолжит «недобросовестные действия». Об этом сообщает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что «Нафтогаз» пытается запустить нелегитимные судебные разбирательства, касающиеся транзита российского газа в Европу. Глава «Газпрома» также отметил, что украинская компания подала многомиллиардный иск к России в американский суд.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации», - заявил Миллер.

Он предупредил, что в таком случае любые отношения компаний РФ с «Нафтогазом» станут невозможны.