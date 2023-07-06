Крупнейшие компании мира непредвиденно обогатились

За последние несколько лет совокупная непредвиденная прибыль 722 крупнейших компаний мира стабильно превышала 1 триллион долларов. По итогам 2022-го они получили доходы на 1,09 триллиона, в 2021-м — на 1,08 триллиона, свидетельствуют результаты совместного исследования благотворительных организаций Oxfam и ActionAid.

Главными причинами значительной непредвиденной прибыли стали резкий рост цен на энергоносители и повышение процентных ставок. В то же время совокупная выручка мегакорпораций выросла на 89 процентов по сравнению со средними значениями за 2017-2020 годы.

Если бы власти стран, где базируются крупнейшие корпорации мира, обложили подобные доходы налоговой ставкой в размере 90 процентов от непредвиденной прибыли прошлых лет, глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии увеличились на 31 процент, или на 941 миллиард долларов.